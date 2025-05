Fratelli di Crozza il Ministro Giuli immagina di rinnovare il panorama cinematografico italiano

Nell'ultima puntata di "Fratelli di Crozza", Maurizio Crozza interpreta il ministro della Cultura Alessandro Giuli, pronto a rinnovare il panorama cinematografico italiano. Con la sua consueta ironia, Crozza affronta le sfide e le ambizioni culturali del paese, in un episodio pieno di risate e riflessioni, in onda ogni venerdì sera sul Nove e in streaming su Discovery+.

Maurizio Crozza torna nelle vesti del ministro della cultura Alessandro Giuli che, alle prese con l'ambiziosa missione di riequilibrare la cultura italiana Nell'ultima puntata di stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Mau 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, il Ministro Giuli immagina di rinnovare il panorama cinematografico italiano

Ne parlano su altre fonti

Giuli mette l’elmetto di Fratelli d’Italia: "A sinistra non ci sono più intellettuali, sono rimasti solo i comici"

Segnala globalist.it: Il ministro della Cultura Alessandro Giuli, con l'elmetto ben calcato in testa a nome di Fratelli d’Italia, ha approfittato della chiusura della due giorni “Spazio cultura” a Firenze – una sorta di ra ...

Fratelli d’Italia al Teatro Niccolini, il ministro Giuli: "Anni di egemonia di sinistra, da noi spazio a pluralismo e libertà”

Si legge su firenzetoday.it: Oggi si è conclusa la due giorni degli ‘Stati generali della cultura’ promossa dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia al teatro Niccolini di Firenze. Dal titolo “Spazio Cultura. Valorizzare il p ...

Il ministro Giuli era partito bene: adesso è diventato rosicone

Riporta ilfattoquotidiano.it: È un peccato che il ministro Alessandro Giuli, persona simpatica e – almeno con chi scrive – sempre corretta, abbia avuto una reazione così greve con Tomaso Montanari, Geppi Cucciari e in ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La scuola dei Fratelli cristiani di Massa diventa bilingue

Dal prossimo anno scolastico la Scuola?San Filippo Neri di Massa? meglio nota come?la scuola dei?Fratelli Cristiani?, diventer? bilingue.