Fratelli di Crozza De Luca predice il Buco nero in cui cadrà la Campania senza il suo governo

Nell'ultima puntata di Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza interpreta Vincenzo De Luca, il Presidente della Regione Campania. Con il suo consueto umorismo, predice scenari catastrofici per la regione senza il suo "salvatore". Una satira pungente che colpisce il governo locale, regalando risate e riflessioni al pubblico ogni venerdì sera su Nove e Discovery+.

Maurizio Crozza torna nelle vesti del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, proclamandosi umilmente "salvatore" della sua terra Nell'ultima puntata di stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Croz 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, De Luca predice il "Buco nero" in cui cadrà la Campania senza il suo governo

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Crozza - De Luca e il terzo mandato? Macché: “Habemus papam… De Luca Totò Primus!”

Segnala affaritaliani.it: Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni del Presidente della Regione Campania ...

Crozza incorona De Luca: "Altro che terzo mandato, Papa Totò Primus"

repubblica.it scrive: Nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza, il comico veste ancora una volta i panni di Vincenzo De Luca, presidente della Campania, e ironizza sul dibattito politico legato al terzo mandato. Tra satir ...

Fratelli di Crozza, De Luca e il terzo mandato? Macché: "Habemus papam... De Luca Totò primus!"

Riporta informazione.it: si autoproclama “Papa De Luca Totò Primus”. (Il Giornale d'Italia) Ne parlano anche altri media Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La scuola dei Fratelli cristiani di Massa diventa bilingue

Dal prossimo anno scolastico la Scuola?San Filippo Neri di Massa? meglio nota come?la scuola dei?Fratelli Cristiani?, diventer? bilingue.