Come sappiamo, Sabu è purtroppo recentemente venuto a mancare. Il leggendario wrestler hardcore, con un passato in ECW, ci ha lasciati all’età di 60 anni dopo aver dedicato la vita al pro wrestling senza mai risparmiarsi. Solo un mesetto prima della sua morte l’ultimo match in occasione di un evento GCW nel corso del weekend di WM 41. “Disse che la GCW voleva vendere biglietti”. L’ex ECW Francine ha dedicato un episodio del suo podcast al ricordo di Sabu, recentemente venuto a mancare. Nell’occasione Francine ha raccontato di averlo incontrato subito dopo il suo ultimo match in GCW contro Joey Janela: “Ho visto Sabu il giorno dopo il suo match in GCW, al WrestleCon. Mi ha abbracciata, mi ha dato un bacio. Poi mi ha sussurrato all’orecchio ‘dicono che mi sono ritirato, ma non l’ho mai detto, non mi sto ritirando. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Francine: “Vidi Sabu poco dopo il suo match in GCW, mi disse che non si era ritirato”