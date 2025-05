Francesco trovato senza vita in casa sua La tragedia martedì pomeriggio Sindacalista aveva solo 41 anni La Procura della Repubblica di Frosinone ha disposto l’esame autoptico

La comunità di Frosinone è in lutto per la tragica scoperta del corpo di Francesco Graziani, sindacalista di 41 anni. Trovato senza vita nella sua casa martedì pomeriggio, il suo decesso ha sollevato molte interrogativi. La Procura di Frosinone ha disposto un esame autoptico per chiarire le circostanze della misteriosa scomparsa.

Un dramma che ha sconvolto la comunità di Frosinone: Francesco Graziani, 41 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione a causa di una misteriosa morte. L'uomo, noto per il suo impegno come dipendente e dirigente sindacale dell'azienda Special Product's Line di Anagni, era stato recentemente vittima di un persistente mal di stomaco che lo aveva portato, due settimane fa, a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale "Spaziani". Dopo gli accertamenti, era stato dimesso senza apparenti motivi di preoccupazione. Il Ritrovamento e la Poca Chiarezza Sulle Cause. La tragedia è avvenuta martedì pomeriggio, quando Francesco si trovava da solo nella sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, aveva ancora dolore allo stomaco. Non vedendolo rispondere al telefono, la moglie ha dato l'allarme, facendo intervenire un familiare che, arrivato a casa, ha trovato Francesco a terra.

Trovato senza vita in casa a soli 41 anni. Visitato al pronto soccorso due settimane fa: una morte tutta da chiarire

Scrive ciociariaoggi.it: Una tragedia che al momento non ha una spiegazione. Per questo servirà il medico legale per stabilire che cosa sia accaduto a Francesco Graziani, 41 anni, trovato senza vita nella sua abitazione dopo ...

