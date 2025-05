francesco totti ospite a sognando ballando con le stelle stasera su rai 1 ma solo dopo jannik sinner

L'ex capitano della Roma protagonista della seconda puntata del talent di Milly Carlucci, in onda stasera su Rai 1 dopo la semifinale degli Internazionali di Roma tra Sinner e Paul. Stasera, venerd√¨ 16 maggio, torna Sognando. Ballando con le Stelle con una nuova puntata, la seconda, in onda in diretta dall'Auditorium Rai del Foro Italico. L'orario di inizio, originariamente previsto per le 21:45 circa, potrebbe subire uno slittamento. Rai 1, infatti, trasmetter√† a partire dalle 19:00 il match Sinner-Paul, semifinale degli Internazionali di Roma 2025 Il talent condotto da Milly Carlucci andr√† in onda solo al termine dell'attesissimo incontro. Il nuovo format di Milly Carlucci Sognando. Ballando con le Stelle non √® solo una gara, ma una vera e propria festa dello spettacolo, del talento e delle emozioni. 🔗Leggi su Movieplayer.it

