Francesco Murano il giovane stilista italiano amato dalle star internazionali da Beyoncé in giù | Sono un designer non un personaggio da social

Unico italiano tra i finalisti dell'LVMH Prize 2025 e già nel cuore dello star system. Ma Francesco Murano non si fa travolgere dalle aspettative: oltre che nei vestiti, cerca equilibrio anche nei sogni. A noi ha raccontato del custom per Queen Bee, della sua prima sfilata e di come ha scoperto Comme des Garçons grazie a «zia Anna» 🔗Leggi su Vanityfair.it

