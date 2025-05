Francesca Pascale Paola Turci e il cane della discordia | cos’è successo dopo la separazione

Francesca Pascale e Paola Turci, dopo due anni di unione civile, hanno annunciato la loro separazione a luglio 2024. La rottura ha sollevato polemiche, culminando in una disputa inaspettata su un cane condiviso. Scopriamo insieme cosa è successo dopo la fine della loro relazione e i dettagli di questo singolare conflitto.

A luglio del 2024, Francesca Pascale e Paola Turci hanno preso strade diverse sciogliendo l'unione civile celebrata due anni prima .

