francesca ercolini disposta la riesumazione per fare una nuova autopsia sul corpo della magistrata trovata morta in casa

Era il 26 dicembre 2022 quando Francesca Ercolini, magistrata originaria di Campobasso, venne trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro. Si parlò di suicidio e erano stati indagati per maltrattamenti il marito e il figlio. Ieri, 15 maggio, a distanza di oltre due anni e mezzo dalla morte, il giudice per le indagini preliminari dell’Aquila, nell’ambito di un incidente probatorio richiesto dalla Procura, ha disposto nei prossimi giorni la riesumazione del corpo della Ercolini per consentire lo svolgimento di una nuova autopsia. Un’operazione cruciale per poter riaprire l’indagine su un caso che inizialmente venne considerato morte volontaria. Le indagini sono coordinate dalla procura abruzzese perchĂ© competente per territorio su fatti-reati che riguardano magistrati in servizio nelle Marche, ma l’autopsia si svolgerĂ in Molise. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

