Francesca Lavacca (in arte Della Valle) è stata rinviata a giudizio per l’accusa di circonvenzione di incapace. Avrebbe abusato dello stato di deficienza psichica dell’attore Lando Buzzanca. Arrivando a fa affligere il 5 agosto 2021 le pubblicazioni del loro matrimonio nel comune di Canosa di Puglia. Secondo il capo di imputazione (che oggi riporta Il Messaggero) «lo induceva a contrarre matrimonio ben consapevole delle sue condizioni psicofisiche inidonee alla libera autodeterminazione, atto in forza del quale diveniva erede a seguito del decesso avvenuto il 18 dicembre 2022». Francesca Della Valle e Lando Buzzanca. La prima udienza è fissata per il giugno 2026. Il giudice dell’udienza preliminare Anna Maria Gavoni ha accolto anche la costituzione di parte civile di Massimiliano Buzzanca, figlio dell’attore. 🔗Leggi su Open.online

© Open.online - Francesca Della Valle rinviata a giudizio: «Ha circuito Lando Buzzanca»