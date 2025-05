Franca Camplone nuova presidente di Federmanager Abruzzo e Molise | Risposte concrete ai manager di oggi e di domani

Franca Camplone è la nuova presidente di Federmanager Abruzzo e Molise, eletta all'unanimità per il triennio 2025-2028. Con un'esperienza consolidata in aziende come Wind ed Enel, la manager pescarese si prepara a fornire risposte concrete ai bisogni dei manager di oggi e di domani, succedendo a Florio Corneli.

Cambio al vertice per Federmanager Abruzzo e Molise: l'assemblea degli iscritti ha eletto all'unanimità Franca Camplone come nuova presidente per il triennio 2025-2028. La manager pescarese, classe 1957, con un solido percorso alle spalle in aziende come Wind ed Enel, succede a Florio Corneli.

