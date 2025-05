FOTO SuperAbili | fiorisce l’inclusione scuola e lavoro all’Ipsar ‘Le Streghe’ per abbattere le barriere

Il progetto "Foto Superabili" dell'IPSAR 'Le Streghe' celebra l'inclusione scolastica e lavorativa, abbattendo le barriere che limitano l'accesso per tutti. Questa iniziativa, frutto di un anno di impegno e collaborazione tra studenti e docenti, rappresenta un fiore all’occhiello per la scuola e un passo decisivo verso un futuro inclusivo. Tempo di lettura: 3 minuti.

Tempo di lettura: 3 minuti “Per noi questo progetto è un fiore all’occhiello perché crediamo moltissimo in quella che sarà la riuscita futura sfruttando le competenze acquisite dai ragazzi che hanno lavorato per un intero anno scolastico supportati dai docenti e dai partner che li hanno affiancati nel loro percorso”, queste le parole della dott.ssa Paola Guarino, Dirigente scolastico I.P.S.A.R. “Le Streghe” dove si è svolto il convegno “SuperAbili: fiorisce l’inclusione”. L’obiettivo era quello di analizzare i risultati del progetto “SuperAbili” che ha visto 30 allievi partecipare a tre laboratori didattici inclusivi (pizza, cucina e torronecioccolateria) attraverso una sinergia tra la scuola e numerose aziende del territorio che hanno sponsorizzato l’iniziativa offrendo un contributo fondamentale per dare concretezza ad una idea rivolta anche al superamento degli ostacoli culturali connessi alla disabilità. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ “SuperAbili: fiorisce l’inclusione”, scuola e lavoro all’Ipsar ‘Le Streghe’ per abbattere le barriere

