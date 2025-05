Forza Italia corteggia Azione e offre al partito di Calenda il posto di vice sindaco

Forza Italia tenta di allettare Azione, offrendo un posto da vice sindaco al partito di Calenda nella coalizione di centrodestra a Milano. Questa proposta, avanzata da Alessandro Sorte, rappresenta un passo significativo in vista delle elezioni comunali del 2027, consolidando la strategia di collaborazione tra i due gruppi politici.

Un vice sindaco di Azione all'interno della coalizione di centrodestra a Milano. È la proposta lanciata esplicitamente, dopo settimane di corteggiamento, da Alessandro Sorte, plenipotenziario lombardo di Forza Italia, in vista delle elezioni comunali che si terranno nel 2027.

