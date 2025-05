Forza Italia Conegliano eletta la nuova segreteria | Mario Luca segretario

Forza Italia Conegliano ha eletto la sua nuova segreteria, con Mario Luca nel ruolo di segretario e Matteo Zucol e Pierluigi Damian come vice segretari. Questa squadra ambisce a guidare il partito verso un futuro promettente per la città , promuovendo iniziative in linea con le esigenze della comunità e un profondo senso di collaborazione.

Eletta nei giorni scorsi la nuova segreteria di Forza Italia Conegliano che vede Mario Luca come segretario, Matteo Zucol e Pierluigi Damian come due vice segretari. La nuova segreteria di partito si pone l'obiettivo di guardare al futuro della città con un ruolo da protagonista, in armonia e. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Forza Italia Conegliano, eletta la nuova segreteria: Mario Luca segretario

I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può ...

