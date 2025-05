Fortitudo-Pallacanestro Cantù come seguire Gara 4 in tv streaming e radio

Sabato 17 maggio si svolgerà gara 4 dei quarti di finale dei playoff di Serie A2 tra la Flats Service Fortitudo Bologna e l'Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù. Dopo la vittoria al PalaDozza, Cantù conduce la serie 2-1. Scopri come seguire l'incontro in TV, streaming e radio per non perdere neppure un momento di questa emozionante sfida!

Sabato 17 maggio si gioca gara 4 dei quarti di finale Playoff di Serie A2 tra la Flats Service Fortitudo Bologna e l'Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù. Dopo il successo della Effe al PalaDozza la serie è sull’1-2 per Cantù. La serie è al meglio delle 5 partite, con alternanza. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Fortitudo-Pallacanestro Cantù, come seguire Gara 4 in tv, streaming e radio

