Forti e improvvise raffiche di vento nella notte chiusura delle Porte Vinciane e danni sulla costa

Nella notte si sono registrate forti e improvvise raffiche di vento, causando danni lungo la costa e la necessità di chiudere le Porte Vinciane a Cesenatico. In risposta all'emergenza, sono state adottate misure per proteggere l'area del porto canale, mentre i cittadini lamentano disagi e paura per la violenza del fenomeno atmosferico.

E' stata una nottata alle prese con forti raffiche di vento soprattutto sulla costa, dove si registrano alcuni danni. Nella notte a Cesenatico è stata necessaria la chiusura 'last minute' delle Porte Vinciane per proteggere l'area del porto canale: "A causa del forte vento abbiamo registrato un.

