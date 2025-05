Formula 1 2025 in diretta GP Emilia-Romagna Sky Sport e NOW Imola LIVE in chiaro TV8

Preparati per un weekend emozionante di motorsport! Dal 15 al 18 maggio, la Formula 1 ritorna in Italia con il Gran Premio dell'Emilia Romagna a Imola, visibile in diretta su Sky Sport e in chiaro su TV8. Non perdere nemmeno un attimo di F1, Superbike e altro ancora, disponibile anche in streaming su NOW.

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, Superbike, WRC, GT World Challenge e Indycar. LA F1 TORNA IN ITALIA – Da giovedì 15 a domenica 18 maggio, la F1 torna in Italia per il primo appuntamento europeo della stagione: il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Il weekend sul circuito Enzo e Dino Ferrar. 🔗Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Formula 1 2025, in diretta GP Emilia-Romagna Sky Sport e NOW, Imola LIVE in chiaro TV8

Se ne parla anche su altri siti

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: la Ferrari spera di svoltare con i nuovi aggiornamenti a Imola

Secondo oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le prove libere in tv/streaming - La presentazione del GP di Imola Buongiorno e bentrovati alla ...

Gp Emilia-Romagna (Imola) F1 2025: prove libere, qualifiche e gara [ Live Timing ]

Come scrive circusf1.com: Il Live Timing del Gp Imola F1 2025. Segui le qualifiche e la gara grazie alla nostra diretta con tempi, commenti e video.

Formula 1, GP Imola: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming

Secondo fanpage.it: Gli orari del Gran Premio dell'Emilia Romagna della Formula 1 2025: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Torna Round One, l’evento di riferimento per Il business degli esports in Italia

TORNA ROUND ONE, L’EVENTO DI RIFERIMENTO PER IL BUSINESS DEGLI ESPORTS IN ITALIA Dopo il successo della passata edizione, IIDEA annuncia le novità per il 2022 a partire dalla partnership con dentsu gaming IIDEA, l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, annuncia oggi la terza edizione di Round One, il primo evento business internazionale dedicato al settore degli esports in Italia, in programma il 25 e 26 ottobre 2022 presso OGR Torino.