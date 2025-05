Formazioni ufficiali Cesena-Inter Primavera le scelte di Zanchetta

Ecco le formazioni ufficiali per il match Cesena-Inter Primavera, con le scelte di Andrea Zanchetta. I giovani talenti scenderanno in campo alle 16 per confrontarsi in un'importante partita di campionato. Scopriamo insieme le decisioni dei tecnici e le formazioni schierate in questo atteso incontro.

Formazioni ufficiali Cesena-Inter Primavera, vediamo qui riportate le scelte dei tecnici per l’ultimo match di campionato. Formazioni ufficiali Cesena- Inter Primavera, vediamo qui riportate le scelte dei tecnici Andrea Zanchetta per l’ultimo match di campionato. Si inizia alle 16 in punto, ecco i titolari: CESENA (4-3-1-2): 1 Veliaj; 21 Manetti, 22 Zamagni, 29 Beidi, 18 Domeniconi; 7 Tampieri, 4 Campedelli, 8 Castorri; 6 Ghinelli; 9 Perini, 10 Coveri. A disposizione: 12 Montalti, 28 Fontana, 13 Greco, 14 Ronchetti, 23 Bertaccini, 25 Galvagno, 31 Dolce, 32 Abbondanza, 33 Wade Papa, 38 Lantignotti, 40 Antoniacci. Allenatore: Nicola Campedelli. INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 17 Motta; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 7 Berenbruch; 18 Mosconi, 11 SpinaccĂ©, 10 Quieto. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Cesena-Inter Primavera, le scelte di Zanchetta

