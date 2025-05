Foot Space è con Giuseppe De Rosa | in Australia la sfida per il quarto titolo mondiale del prestigioso Roadsign Continental Challenge

Foot Space è orgogliosa di affiancare Giuseppe De Rosa nella sua avventura in Australia, dove punta a conquistare il quarto titolo mondiale nel prestigioso Roads Signs Continental Challenge. Un viaggio emozionante che celebra l'impegno e la passione per lo sport. Segui le cronache di questo imperdibile evento!

Cronache Cittadine È INIZIATO ed è in corso di svolgimento un viaggio che rende orgogliosi: Foot Space è main sponsor di Giuseppe L'articolo Foot Space è con Giuseppe De Rosa: in Australia la sfida per il quarto titolo mondiale del prestigioso Roadsign Continental Challenge Cronache Cittadine. 🔗Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Foot Space è con Giuseppe De Rosa: in Australia la sfida per il quarto titolo mondiale del prestigioso Roadsign Continental Challenge

Su questo argomento da altre fonti

L’ultramaratoneta Giuseppe De Rosa alla “Roadsign Continental Challenge” in Australia

Come scrive ondanews.it: La prima tappa per questa nuova sfida è “THE TRACK Australia” che si svolgerà dal 14 al 23 maggio nell’Outback australiano, tra la cittadina di Alice Springs e Uluru. Nove tappe per dieci giorni di ...

Sala Consilina, Giuseppe De Rosa ci riprova: da mercoledì proverà a vincere per la quarta volta il “Roadsign Continental Challenge”

Scrive infocilento.it: L’ultramaratoneta 48enne, originario di Sala Consilina partito due giorni fa per l’Australia è determinato ma sereno ...

Giuseppe De Rosa prova a vincere per la quarta volta il “Roadsign Continental Challenge”

9colonne.it scrive: Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy Giuseppe De Rosa ci riprova. Da detentore del titolo, proverà a vincere per ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Space Invaders Forever arriva tra pochi giorni

Un marchio senza tempo che ha dato il via a una rivoluzione del videogioco TAITO e ININ Games sono orgogliosi di annunciare il sensazionale Space Invaders Forever che sarà rilasciato su Nintendo Switch e PlayStation4 sia attraverso Nintendo eShop e PlayStation Store, sia nelle versioni fisiche.