Food la ricerca | evoluzione della cucina italiana nuove tendenze tra tradizione e modernità

Nel contesto della digitalizzazione, il rapporto degli italiani con la cucina sta attraversando una trasformazione significativa. La nuova indagine 'Cucinare oggi: tra tradizione, sperimentazione e desiderio di semplificazione' esplora come le tendenze emergenti stiano ridefinendo le abitudini alimentari, mescolando tradizione e modernità. Scopriamo insieme queste nuove dinamiche che caratterizzano la cucina italiana.

(Adnkronos) – Come sta evolvendo il rapporto degli italiani con la cucina nell'era della digitalizzazione? Quali sono le tendenze emergenti che ridefiniscono le abitudini alimentari nel nostro Paese? La nuova indagine 'Cucinare oggi: tra tradizione, sperimentazione e desiderio di semplificazione', commissionata da Vorwerk Italia ad AstraRicerche nell'aprile 2025, offre un quadro dettagliato analizzando un campione . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti da altre fonti

Food, la ricerca: evoluzione della cucina italiana, nuove tendenze tra tradizione e modernità

Lo riporta msn.com: Vorwerk Italia e AstraRicerche, per gli italiani contemporanei il cibo rappresenta una fonte di piacere (29,9%), seguito da un veicolo di benessere e salute (24,1%) e un importante momento di condivis ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ecco come avere una cucina professionale a casa

Negli ultimi anni, le cucine professionali sono diventate ampiamente disponibili nelle case. Dato il numero crescente di persone che scelgono il ristorante per socializzare e la crescente fama acquisita dagli chef, non sorprende che i confini tra la sfera professionale e quella domestica non siano più così distinti.