Fondo da 3 milioni per giornali e media siciliani | approvato il decreto Schifani

La Giunta regionale siciliana ha approvato un decreto del presidente Renato Schifani, con il quale si attivano 3 milioni di euro a fondo perduto per sostenere l'editoria e le emittenti radiotelevisive dell'Isola. Queste risorse, frutto del Fondo Sicilia, mirano a rilanciare i giornali cartacei e le realtà mediali locali.

La Giunta regionale siciliana ha approvato un decreto del presidente Renato Schifani che concede agevolazioni finanziarie a fondo perduto per l’editoria e le emittenti radiotelevisive dell’Isola. Le risorse, pari a 3 milioni di euro, provengono dal Fondo Sicilia e saranno destinate a giornali cartacei e digitali, TV, radio e agenzie di stampa che producono notizie sulla Sicilia da almeno un anno, con almeno un collaboratore attivo sul territorio e sede legale o operativa nell’Isola. “La Regione interviene a sostegno di un settore fondamentale per la democrazia, garantendo pluralismo e trasparenza dell’informazione – ha dichiarato Schifani. È un aiuto concreto per le imprese che affrontano le trasformazioni del mercato e una crisi prolungata”. Irfis Finsicilia avrà 30 giorni dalla pubblicazione del decreto per emanare il bando con le modalità di richiesta e procedere all’erogazione. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Fondo da 3 milioni per giornali e media siciliani: approvato il decreto Schifani

