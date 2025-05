Fondi per dodici progetti | 14 milioni sul territorio

La giunta regionale ha approvato l’aggiornamento del programma di progetti strategici, destinando 14 milioni di euro a dodici iniziative nel Parco nazionale dello Stelvio. Sotto la guida dell’assessore alla Montagna, Massimo Sertori, questi fondi mirano a valorizzare il territorio e sostenere lo sviluppo locale.

Quattordici milioni per il territorio del Parco nazionale dello Stelvio. La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Montagna, Massimo Sertori (nella foto), ha approvato l’aggiornamento del programma di progetti strategici finanziati dal fondo comuni confinanti del territorio del Parco nazionale dello Stelvio e l’integrazione del programma di progetti strategici per l’Alta Valtellina. "Finanzieremo – annuncia Sertori – ben 12 iniziative per un investimento complessivo di oltre 14 milioni". Nello specifico, "per il Parco dello Stelvio il finanziamento per la realizzazione di 11 interventi, del costo totale di 11 milioni, e un contributo da parte del Fondo di più di 3 milioni (con 5 interventi in provincia di Sondrio). Per l’ambito Alta Valtellina, un intervento da 3 milioni, finanziato interamente dal fondo comuni confinanti". 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fondi per dodici progetti: "14 milioni sul territorio"

