Fondazione Teatro Regio lavoratori e lavoratrici in stato di agitazione

La Fondazione Teatro Regio di Parma si trova in un momento di crisi, con lavoratori e lavoratrici in stato di agitazione. Slc Cgil, Fistel Cisl, Usb territoriali e le Rsu, supportati da un'assemblea quasi unanime, denunciano preoccupazioni crescenti riguardo alle condizioni lavorative e alla gestione del teatro, avviando così una protesta per rivendicare diritti e qualità lavorativa.

Slc Cgil, Fistel Cisl, Usb territoriali, insieme alle Rsu del Teatro Regio di Parma, su mandato quasi unanime delle lavoratrici e dei lavoratori riuniti in assemblea giovedì 15 maggio, proclamano lo stato di agitazione delle maestranze. La protesta nasce dalla crescente preoccupazione e dallo. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Fondazione Teatro Regio, lavoratori e lavoratrici in stato di agitazione

Fondazione Teatro Regio: proclamato lo stato di agitazione. Guerra: "La comunicazione è già stata oggetto di una riunione"

Lo riporta gazzettadiparma.it: Fondazione Teatro Regio: è stato proclamato lo stato di agitazione Di seguito pubblichiamo la lettera inviata dai sindacati e successivamente la risposta del sindaco Michele Guerra "Le scriventi Organ ...

Scala, la protesta dei lavoratori precari del teatro: «C'è chi ha un contratto serale a chiamata anche da otto anni»

Riporta milano.corriere.it: I lavoratori precari del teatro e dei laboratori Ansaldo, dietro lo striscione del sindacato Cub, chiedevano stabilità e nuove assunzioni in concomitanza con la riunione del Cda ...

Teatro Comunale: "Stipendi più bassi di 15 anni fa, premio di produttività ancora bloccato"

Segnala bolognatoday.it: I lavoratori del Teatro Comunale di Bologna continuano a vivere una situazione di forte disagio economico e logistico. Lo ha ribadito oggi la Cgil, intervenuta in Consiglio comunale durante la ...

