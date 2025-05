Un nuovo capitolo si apre nel panorama del lavoro e della formazione in Italia con la conclusione della prima edizione del Corso gratuito di Alta Formazione in Social Impact Management, promosso dalla Fondazione Antonio Emanuele Augurusa. Una vera e propria rivoluzione culturale e professionale, capace di proiettare nel futuro il concetto stesso di responsabilità sociale, attraverso la nascita di una nuova figura: il Social Impact Manager. Il progetto, frutto di una sinergia tra pubblico, privato e mondo accademico, ha riscosso un successo di risonanza nazionale. Co-organizzato con Randstad Italia e il Movimento Giovani dell’UCID, ha visto il coinvolgimento di prestigiose università italiane come LUMSA, Sapienza, Università Europea di Roma e Mercatorum, oltre al sostegno istituzionale di enti come Unioncamere, Federmanager Giovani e i Ministeri del Lavoro e dell’Università. 🔗Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Fondazione Augurusa riscrive le regole del mercato del lavoro: nascono i primi Social Impact Manager d’Italia