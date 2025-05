In un'epoca in cui la comunicazione è sempre più veloce e smart, la diffusione di termini e acronimi inglesi ha modificato radicalmente il modo di parlare. Boomer, LOL, blastare, bro, OMG, sono solo alcune delle parole più ricorrenti che velocizzano le interazioni orali e scritte tra le nuove generazioni. Andando oltre il problema dell'impoverimento della lingua italiana correlato ad un utilizzo eccessivo di questi termini, ci sono anche acronimi, come FOBO e FOMO, che non sono semplicemente patrimonio esclusivo del linguaggio giovanile, ma descrivono, semmai, alcuni problemi delle società contemporanee. L'articolo FOMO, FOBO e l’indecisione derivante dall’abbondanza. Le ansie che la scuola dovrebbe spiegare ma per cui i docenti non sono ancora formati . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it