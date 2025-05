Follia a sinistra | cambiare il nome a via Nazionale Ira a destra poi dietrofront

Una proposta controversa scuote Roma: cambiare il nome di Via Nazionale per onorare la Costituzione. L'iniziativa, lanciata dal gruppo Roma Futura del centrosinistra, ha scatenato polemiche e opposizioni, con l'ira della destra che non si è fatta attendere. Scopriamo il dibattito acceso che ha preso piede attorno a questa storica arteria della capitale.

Scoppia la bufera dopo la proposta della maggioranza del centrosinistra capitolino di cambiare il nome di una delle storiche vie del centro di Roma, Via Nazionale, per «onorare la carta fondamentale». La mozione è stata presentata dal gruppo Roma Futura e firmata dai consiglieri Giovanni Caudo e Tiziana Biolghini: «A Roma non c'è una strada dedicata alla Costituzione. Abbiamo quindi depositato una mozione da approvare in aula in vista della festa del 2 giugno». Per questo è stato chiesto al sindaco Roberto Gualtieri di mettere mano alla toponomastica. Ma siamo sicuri che la scelta non risieda, invece, nel fatto che la parola «nazionale» posso richiamare anche solo lontanamente un concetto troppo di destra? A considerarla una proposta folle è il Presidente dei senatori di FI Maurizio Gasparri: «Rispetto la costituzione, la toponomastica, ma molto meno gli stolti. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Follia a sinistra: cambiare il nome a via Nazionale. Ira a destra, poi dietrofront

Roma, l'ultima della sinistra: da via Nazionale a via della Costituzione. Proposto il cambio di nome

via Nazionale potrebbe presto cambiare nome e trasformarsi in via della Costituzione italiana

