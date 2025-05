Follia a Roma uomo a spasso con un giavellotto

Roma, 16 maggio 2025 – Andava in giro con un giavellotto un uomo di 57 anni che è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Roma Eur. L’uomo è stato trovato in possesso del puntale in metallo senza giustificato motivo. L’attività dei carabinieri con il supporto dei Carabinieri del NAS e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Roma, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, nel quartiere Torrino ed E.u.r, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della microcriminalità, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Tre persone, invece, sono state segnalate al Prefetto quali assuntori di modiche quantità di sostanze stupefacenti Complessivamente i militari hanno identificato 63 persone e controllato 27 veicoli. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it