Folle fuga sulla Statale Adriatica sul furgone rubato alla ditta fermato e denunciato dalla Polizia Locale

Folle fuga lungo la Statale 16 Adriatica: un furgone rubato ha scatenato il caos, ma la situazione è stata rapidamente gestita dalla Polizia Locale di Cesenatico. Lunedì 12 maggio, grazie a una comunicazione tempestiva, gli agenti sono intervenuti per fermare il veicolo e denunciare il conducente, garantendo così la sicurezza della strada.

Folle fuga lungo la Statale 16 Adriatica a bordo di un furgone rubato, la vicenda si è chiusa nel miglio dei modi con l'intervento della Polizia Locale di Cesenatico. Lunedì 12 maggio la centrale operativa del comando di Polizia Locale di Cesenatico ha ricevuto una nota di rintraccio per un.

