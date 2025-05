Flick vince la Liga ma ricorda | Sofferto a Milano però ora felici

Hans-Dieter Flick festeggia la sua prima vittoria in Liga con il Barcellona, ma non dimentica la sofferenza vissuta a Milano contro l'Inter. Nel post partita con l’Espanyol, il tecnico tedesco riflette sul doloroso KO, trovando ora la gioia dopo le difficoltà. Un percorso di rinascita che culmina in un successo atteso.

Flick ha vinto la Liga, la sua prima in carriera da allenatore, col Barcellona. E nel post partita con l’Espanyol ritorna sul KO cocente contro l’Inter una settimana fa. GIOIA DOPO LA SOFFERENZA – Hans-Dieter Flick ha vinto la Liga sulla panchina del Barcellona. Il tedesco ha trionfato in casa dell’Espanyol, grazie alla rete superba di Lamine Yamal. Una grande gioia che arriva dopo la sofferenza atroce provocatagli dall’Inter appena una settimana, la notte tra il 6 e il 7 maggio, nella semifinale di Champions League. E Flick, nel post partita di Espanyol-Barça, ritorna pure sulla sofferenza di San Siro: « Quando guardo gli allenamenti, la preseason. Abbiamo una filosofia diversa su come volevamo attaccare, e la squadra si è adattata bene. Con il Barcellona,??devi vincere titoli, e tre sono fantastici. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Flick vince la Liga ma ricorda: «Sofferto a Milano, però ora felici»

