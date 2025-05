Flick in Incredible Season-e come Yamal ha replicato due volte l’obiettivo spettacolare

2025-05-16 00:34:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Hansi Flick ha definito il sorprendente obiettivo di Lamine Yamal “Perfect” e ha detto che i suoi giocatori hanno “raggiunto il loro picco” dopo una vittoria per 2-0 a Espanyol ha lanciato il titolo di La Liga di La Liga con due partite rimanenti. Il prodigio della Spagna Yamal ha portato il suo conteggio a 41 coinvolgenti obiettivi diretti per la stagione tagliando da destra e arricciando un traguardo sensazionale nell’angolo più lontano della rete come parte di una prestazione notevolmente migliorata dai visitatori dopo il riavvio. “Penso che Lamine abbia segnato due gol del genere nel riscaldamento”, ha detto Flick di Yamal, che ha 18 anni a luglio e ha 17 gol e 24 assist in tutte le competizioni nel 202425. 🔗Leggi su Justcalcio.com

