Fiumicino regole per i vu cumprà | così si combatte l’abusivismo

Fiumicino, 16 maggio 2025- Regole chiare, numeri limitati, richieste via PEC e condizioni dettagliate: così il Comune di Fiumicino si prepara alla stagione estiva 2025 per quanto riguarda il commercio itinerante sulle spiagge. È stato pubblicato l’avviso ufficiale per il rilascio dei nulla osta, con una disponibilità totale di 60 postazioni autorizzabili su aree demaniali marittime: 10 per la vendita di generi alimentari, 50 per merci non alimentari. Un tetto massimo che rappresenta una selezione rigorosa, mirata a contenere fenomeni di abusivismo che in passato hanno generato non poche tensioni. Le domande devono pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ufficiale del Comune di Fiumicino entro le ore 12.00 del 3 giugno 2025. Saranno considerate valide solo le istanze complete, corredate dalla documentazione richiesta e con precedenza all’ordine cronologico di arrivo. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it