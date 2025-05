Fiumicino non chiude l’ufficio postale in via del Faro

Fiumciino, 16 maggio 2025- Poste Italiane Mercato Privati Area Territoriale Centro, Filiale di Roma Ovest comunica che a causa del prolungamento dei lavori in corso presso l’Ufficio Postale di Ostia, i lavori previsti presso l’Ufficio Postale di Fiumicino Paese, in via del Faro 50, sono momentaneamente sospesi. Non appena saranno definite le nuove date previste per la chiusura saranno fornite tempestivamente comunicazioni a riguardo. L’ufficio di Via del Faro, quindi non chiuderà il 19 maggio come riportato nella precedente informativa. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it