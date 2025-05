Fiumicino decoro urbano e gestione dei rifiuti su via Torre Clementina | incontro tra Amministrazione e commercianti

Fiumicino, 15 maggio 2025 – Si è svolto oggi pomeriggio, presso gli uffici comunali, un incontro tra l’Amministrazione comunale e alcuni esercenti di via Torre Clementina, per affrontare congiuntamente i l problema persistente della gestione dei rifiuti nella storica via del centro cittadino. All’incontro, richiesto proprio dall’Amministrazione, erano presenti l’Assessore alle Attività Produttive Raffaello Biselli, l’Assessore all’Ambiente e alla Gestione dei Rifiuti Stefano Costa, il Presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, il dirigente dell’area ambiente e alcuni consiglieri comunali. Al centro del confronto, le difficoltà logistiche che molti esercizi commerciali, in particolare bar e ristoranti, i ncontrano nel conferire correttamente i rifiuti, in assenza di spazi interni adeguati. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it