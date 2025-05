Fitto | Commissione Ue punta su nuove partnership per garantire sicurezza economica

Fitto, membro della commissione UE, sottolinea l'importanza di nuove alleanze per garantire la sicurezza economica europea. La brutale invasione russa in Ucraina e le crescenti tensioni in Medio Oriente riportano alla luce sfide storiche, richiedendo un approccio unito per affrontare le crisi attuali e promuovere stabilità e prosperità nel continente.

(Adnkronos) – "La brutale aggressione russa all'Ucraina ha riportato nel cuore dell'Europa immagini che speravamo appartenessero al passato. Allo stesso tempo, le tensioni in Medio Oriente rappresentano una fonte di instabilità che ci tocca da vicino, sia dal punto di vista umanitario che economico. In questo contesto così incerto, la Commissione europea ha scelto di

Fitto: "Commissione Ue punta su nuove partnership per garantire sicurezza economica"

Riporta msn.com: (Adnkronos) - "La brutale aggressione russa all'Ucraina ha riportato nel cuore dell'Europa immagini che speravamo appartenessero al passato. Allo stesso tempo, le tensioni in Medio Oriente rappresenta ...

Fitto ai Paesi Ue: scadenza Pnrr resta il 2026, impossibile cambiarla

Lo riporta conquistedellavoro.it: Èimpossibile allungare la scadenza del Pnrr". Ieri da Bruxelles Raffaele Fitto ha gelato anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e costringe il Governo a cambiare strategia per non perdere ...

Fitto, "per la Commissione la casa è una priorità assoluta"

Scrive ansa.it: "Oggi a Bruxelles ho incontrato i sindaci di 15 città europee, provenienti da diversi Stati membri. Il confronto è stato utile e costruttivo. L'emergenza abitativa é stata al centro del nostro incontr ...

Meloni vede Weber e blinda Fitto - asse per Commissione Ue che cambi passo

 Non da ultimo di migranti, mentre Germania e Gran Bretagna annunciano un'azione congiunta per bloccare il flusso di irregolari attraverso la Manica con il fermo di imbarcazioni nelle acque territoriali Gb o di Paesi europei, annuncio che tuttavia arriva quando l'incontro tra il politico tedesco e la premier è già finito da un po'.