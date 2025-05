(Adnkronos) – L’ Istituto nazionale tributaristi (Int) per mano del suo presidente Riccardo Alemanno ha inviato al direttore dell’Agenzia delle Entrate, avvocato Vincenzo Carbone, la richiesta di proroga degli adempimenti tributari in scadenza a causa del blocco dell’accesso ai sistemi telematici da parte di contribuenti e intermediari fiscali. Alemanno non ha enfatizzato la negativitĂ della . L'articolo Fisco, tributaristi: “Prorogare adempimenti telematici per blocco accesso a sito Ag.Entrate “ proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione. Fiere, Casaidea: “Artigianato di qualitĂ innovazione e tante idee per abitare l’esterno”. 🔗Leggi su Webmagazine24.it

