Fisco | Agenzia Entrate Sogei conferma malfunzionamento sito verso proroga termini

Il malfunzionamento del sito dell'Agenzia delle Entrate, comunicato da Sogei S.p.A., comporta blocchi nelle funzionalità dell'area riservata. Questo incidente porterà a un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici e alla proroga dei termini. La situazione è stata ufficializzata in una nota dell'Agenzia, datata 16 maggio.

Roma, 16 mag. (LaPresse) – Sogei S.p.A. comunica il blocco delle funzionalità dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Previsto un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici e proroga dei termini. Così una nota dell’Agenzia delle Entrate. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fisco: Agenzia Entrate, Sogei conferma malfunzionamento sito, verso proroga termini

Approfondimenti da altre fonti

Sito Agenzia Entrate rallenta per accessi a precompilata

msn.com scrive: Il sito delle Agenzia delle Entrate ha registrato stamattina alcune difficoltà, con blocchi e rallentamenti, dovuti al forte accesso dei contribuenti per la verifica, la modifica e l'invio della dichi ...

Troppe precompilate da gestire. Il sito dell' Agenzia delle Entrate down per alcune ore

Come scrive informazione.it: Il sito dell'Agenzia delle Entrate ha registrato stamattina alcune difficoltà, con blocchi e rallentamenti, dovuti al forte accesso dei contribuenti per la verifica, la modifica e l'invio della dichia ...

Nuovi controlli del Fisco, fatture nel mirino dell’Agenzia delle Entrate: chi rischia

Secondo quifinanza.it: Nuovi controlli dell’Agenzia delle Entrate: al setaccio le fatture elettroniche e niente più verifiche su campione o su segnalazione. Ecco come le verifiche diventano automatiche e tempestive.

Potrebbe interessarti su Zazoom

VeRa Verifica dei Rapporti finanziari : Il controlli del super algoritmo dell' Agenzia delle Entrate

La crisi economica non ferma il lavoro dell ' Agenzia dell e Entrate, che con il nuovo super algoritmo è pronta ad intervenire trovando i cosiddetti evasori fiscali.