Siglato un protocollo d’intesa tra l’Asst Melegnano Martesana e il Comune di Pieve Emanuele con l’obiettivo di offrire risposte concrete e supporto ai bisogni sociosanitari della popolazione. Il Comune è ufficialmente riconosciuto come Spoke di comunità legato alla Casa di Comunità di Rozzano, primo esempio di questo tipo in Lombardia. "È un riconoscimento importante al lavoro portato avanti in questi anni dal Centro di Cultura Socio-Sanitaria - commenta il sindaco di Pieve Emanuele, Pierluigi Costanzo – tra i firmatari dell’accordo -. Siamo soddisfatti di lavorare insieme tra istituzioni per creare nuove opportunità di servizi sociosanitari a favore dei cittadini. Il Comune ha messo a disposizione i locali ed è attivamente coinvolto nelle progettualità attraverso l’assessore ai Servizi sociali, Margherita Mazzuoccolo, e il sociologo Vincenzo Chiantia. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

Ilgiorno.it - Firma fra Asst e Comune: "Potenziare i servizi per i malati"