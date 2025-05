firenze torna ultravox lo spazio estivo del parco delle cascine

Firenze, 16 maggio 2025 - Concerti, spettacoli, cinema e sport su grande schermo, incontri, animazione per bambini. E poi, festival e feste a tema, sport in compagnia, una rinnovata e sfiziosa proposta drinkfood e molto altro. Che estate sarebbe senza Ultravox Firenze? Da sabato 17 maggio torna lo spazio estivo del Parco delle Cascine, a Firenze. Tutti i giorni dal tramonto a tarda sera, una valanga di proposte per vivere l’estate in relax e allegria, nel fresco del parco della Tinaia, di fronte all’Ippodromo del Visarno. Palco caldissimo, come da tradizione: la serata inaugurale di sabato 17 maggio sarĂ nel segno degli HSO e del loro poppunk rivisitato per la GenZ. Canzoni sentimentali e decadenti, surreali e dal sapore di mare: quelle che hanno imposto Il Solito Dandy a X-Factor al grande pubblico. 🔗Leggi su Lanazione.it

