Firenze, 16 maggio 2025 – Per giorni la città si è divisa. C’è chi ha parlato di privatizzazione dello spazio pubblico, chi di gentrificazione mascherata da alta moda. Ma ora che i riflettori sull’evento di Gucci in piazza Santa Spirito si stanno per spegnere, la città istituzionale e produttiva prende parola e si compatta. Dai vertici associativi alla sindaca, il messaggio è chiaro: un evento come quello di ieri non è un capriccio elitario, ma un investimento strategico. E chi lo osteggia, rischia di restare intrappolato in un eterno presente polemico. “Gucci è una maison fiorentina con una storia importante – dichiara la sindaca Sara Funaro –. Aver scelto di fare dopo tanto tempo un evento così significativo qui da noi è un motivo di orgoglio. Da tanto tempo noi stiamo dicendo che bisogna sostenere il mondo della moda, che sta passando un momento di crisi e va sostenuto in tutte le forme”. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, la piazza ‘in affitto’. L’economia compatta: “Opportunità da cogliere”