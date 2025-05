Firenze in bici | dieci percorsi tra memoria natura e bellezza nascosta

Esplora Firenze in modo unico con "Firenze in Bici": dieci percorsi che intrecciano memoria, natura e bellezza nascosta. Scopri dettagli sorprendenti e angoli dimenticati, pedalando con calma e rivalutando una cittĂ familiare, spesso trascurata dalla fretta del turismo. Un viaggio indimenticabile guidato dal giornalista... che invita a vivere la cittĂ da una nuova prospettiva.

Pedalare alla propria andatura, riscoprendo una Firenze familiare ma vista da una prospettiva nuova: quella dei dettagli nascosti lungo i percorsi abituali, spesso trascurati dalla distrazione dell'abitudine o da visite turistiche frettolose. Nelle pagine di "Firenze in Bici" del giornalista.

'Firenze in bici', la città in dieci itinerari sulle due ruote

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAG - Vedere, pedalando alla cadenza preferita, la Firenze conosciuta ma osservata da una prospettiva diversa, quella dei dettagli trascurati dei percorsi consueti, consumati dall

"Firenze in bici": dieci percorsi tra memoria, natura e bellezza nascosta

La guida di Bonciani è lo spunto per valorizzare una mobilità sostenibile e l'uso della bicicletta per osservare cose che non riusciremmo mai a vedere usando l'auto. A Firenze le prime piste ciclabili

Bike sharing, 3000 nuove bici a Firenze: le tariffe

"Con queste nuove biciclette si rinnova la flotta del bike sharing – ha dichiarato l'assessore Giorgetti -. Si tratta di modelli innovativi che da oggi sono in servizio a Firenze, prima città d

