Firenze il falchetto senza genitori si ferma sopra il Duomo | tornerà a volare?

Firenze, 16 maggio 2025 – Un falco pellegrino molto giovane, trovato sulla sommità del Duomo da un addetto dell’Opera del Duomo nella mattina di venerdì 16 maggio. Accade a Firenze, dove il falchetto ha deciso di fermarsi. E’ rimasto fermo su un terrazzino a lungo. L’addetto, vedendo l’animale vigile ma fermo in un angolo ha dato l’allarme. A intervenire, personale dell’Asl Toscana Centro. Che ha cercato di capire cosa stesse accadendo al giovane di falco pellegrino. Secondo gli esperti, il falchetto ha fallito il battesimo del volo, essendo appunto molto giovane. Accade spesso in questa stagione, come confermano anche dalla Lipu. La situazione viene monitorata ma è verosimile che adesso i genitori torneranno dall’esemplare per insegnargli a volare. Un falco pellegrino in cima al Duomo non è una novità per Firenze, come segnala la stessa Lipu, tra il Duomo e la Basilica di Santa Croce si possono avvistare falchi pellegrini e passeri solitari, mentre lungo l’Arno spunta il colorato gruccione. 🔗Leggi su Lanazione.it

