Firenze | falco pellegrino si rifugia su terrazze del Duomo Intervento dell’Asl | Non è ancora capace di volare

Oggi, 16 marzo 2025, un falco pellegrino è stato avvistato su una delle terrazze del Duomo di Firenze. L'uccello, ancora incapace di volare, ha attirato l'attenzione di un operatore turistico, portando all'intervento dell'ASL per garantirne la sicurezza e il benessere. Un evento raro che sottolinea l'importanza della fauna urbana nella storica città toscana.

Un falco pellegrino è stato notato oggi pomeriggio, 16 marzo 2025, su una delle terrazze del Duomo di Firenze da un addetto della cooperativa che si occupa dell'accoglienza dei turisti. L'articolo Firenze: falco pellegrino si rifugia su terrazze del Duomo. Intervento dell’Asl: “Non è ancora capace di volare” proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: falco pellegrino si rifugia su terrazze del Duomo. Intervento dell’Asl: “Non è ancora capace di volare”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Falco pellegrino si rifugia terrazze Duomo Firenze

Da msn.com: Intervento in corso per mettere in salvo un falco pellegrino, presumibilmente ferito, che si è rifugiato su una delle terrazze del Duomo di Firenze. (ANSA) ...

Falco pellegrino rifugiato sul Duomo di Firenze: si attende l'intervento

Scrive gonews.it: Un falco pellegrino ha trovato rifugio su una delle terrazze del Duomo di Firenze e, per il momento, ci resterà, in attesa di capire come aiutarlo a ...

Giovane falco si rifugia sulle terrazze del Duomo

Si legge su toscanamedianews.it: FIRENZE: Intervento dell'Asl per valutare le condizioni di salute del giovane esemplare, che non sarebbe ancora capace di volare ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Elisabetta Gregoraci : Nathan Falco vuole diventare dj o calciatore

A Fanpage la bellissima Elisabetta Gregoraci, tra sfilate e impegni fashion, ci ha rivelato alcuni dettagli della sua vita da mamma, i progetti futuri e il “nuovo modo” di fare moda dopo la pandemia.