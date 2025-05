Firenze | aggredita con coltello e derubata del cellulare alla fermata del bus Denunciate due italiane

Due donne italiane di 40 e 33 anni sono state denunciate dalla Polizia Ferroviaria di Firenze per avere aggredito e derubato un cittadino alla fermata del bus. L'episodio si è verificato mentre le due fuggivano a bordo di un treno regionale sulla tratta Firenze Rifredi/Firenze Santa Maria Novella.

