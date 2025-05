Firenze affitti brevi | Stella Fi ricorso al Tar contro Palazzo Vecchio

A Firenze, la tematica degli affitti brevi si infiamma: 140 cittadini hanno partecipato a un'assemblea pubblica per discutere le nuove restrizioni volute dalla Giunta comunale. In risposta, l'associazione Stella Fi annuncia ricorso al Tar contro il regolamento approvato dalla maggioranza di sinistra, creando un acceso dibattito sulla gestione degli affitti turistici in città .

Affitti brevi: assemblea pubblica con 140 persone, a Firenze, per discutere delle limitazioni agli affitti turistici. "Da stasera avviamo le procedure per il ricorso al Tar contro il regolamento per le locazioni brevi della Giunta comunale di Firenze, approvato dalla maggioranza di sinistra lo scorso 5 maggio", ha annunciato il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che insieme al capogruppo azzurro a Palazzo Vecchio, Alberto Locchi ha organizzato l'incontro L'articolo Firenze, affitti brevi: Stella (Fi), ricorso al Tar contro Palazzo Vecchio proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, affitti brevi: Stella (Fi), ricorso al Tar contro Palazzo Vecchio

