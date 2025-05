Firenze, 16 maggio 2025 - All'antivigilia del match contro il Bologna, è intervenuto in conferenza stampa dal Media Center del Viola Park il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino. "Sapete l'emergenza che abbiamo davanti. Avremo fuori Beltran, Folorunsho e Zaniolo mentre Gud e Kean hanno fatto solo una prima parte di lavoro con la squadra. Vediamo come stanno domani e come rispondono alla seduta di oggi. Valuteremo tutto di ora in ora. Eventualmente ci saranno i giovani a disposizione, oggi c'è la Primavera che gioca e da domani aggregheremo qualcuno. La squadra è pronta a tutte le emergenze. Difficile dire chi tra Gud e Kean sia più vicino al rientro: ogni recupero è soggettivo, indicativamente hanno fatto poco: ripeto, vediamo domani ma teniamoci la porta aperta". Sente la responsabilità di questo momento? "Certo che la sento, verso tutti. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Palladino: “Sento la responsabilità del momento. Vogliamo l’Europa: è dura ma ci proveremo”