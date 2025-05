Fiorentina Palladino | "Le riflessioni di Pradè? Io non sono stato chiamato in causa"

In vista della sfida tra Fiorentina e Bologna, l'allenatore Raffaele Palladino ha rilasciato importanti dichiarazioni in conferenza stampa. Tra i temi affrontati, le riflessioni su Pradè e l'assenza di un coinvolgimento diretto nelle discussioni. Ecco le sue parole e le considerazioni sulla preparazione del match.

In vista della sfida tra Fiorentina e Bologna, l`allenatore dei Viola Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Fiorentina, Palladino: "Le riflessioni di Pradè? Io non sono stato chiamato in causa..."

In vista della sfida tra Fiorentina e Bologna, l`allenatore dei Viola Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: Sugli infortuni.

Palladino: "Fiorentina, non è una stagione da buttare. Sono io il primo responsabile"

Dopo due sconfitte consecutive, la Fiorentina tornerà in campo per la penultima giornata di campionato. Al Franchi, la squadra toscana ospiterà il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce dalla vittoria

Palladino e la Fiorentina tra gol contestati e riflessioni amare dopo il ko col Venezia

La sconfitta subita dalla Fiorentina sul campo del Venezia , un 2-1 che spezza le residue speranze viola di agganciare l'Europa, ha lasciato strascichi ben più profondi di una semplice battuta d'arres

Juventus Fiorentina Dove vederla

La Juventus ospiterà la Fiorentina martedì sera nell'ambito della 14° giornata di Serie A.. Dopo una bella vittoria per 4-0 a Parma, la Juventus ricomincia la sua corsa scudetto dalla Fiorentina martedì sera 22 dicembre.