Fiorentina Palladino | L’Europa non è ancora persa Bisogna battere il Bologna Lotteremo fino alla fine

Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, lancia un messaggio di determinazione in vista della sfida con il Bologna. "L'Europa non è ancora perduta", afferma, sottolineando l'importanza di lottare fino alla fine per mantenere vive le speranze di un piazzamento nelle coppe. La squadra è pronta a dare il massimo per annullare l'ombra di una stagione fallimentare.

Sa di correre il rischio di veder appioppare alla Fiorentina, e a lui stesso, l'etichetta di stagione fallimentare. Per questo Raffaele Palladino si mostra battagliero: "Vogliamo dare un senso ancora importante al nostro campionato, c'è ancora la possibilità di entrare nelle coppe e vogliamo giocarcela fino in fondo"

