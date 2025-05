Fiorentina-Bologna | formazioni dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-Bologna si prepara a essere un confronto avvincente: per la Fiorentina è l'ultima chiamata per rimanere in corsa, mentre il Bologna torna in campo con rinnovato slancio dopo la recente vittoria in Coppa Italia. Scopri dove vedere la partita in TV e streaming e non perderti questo emozionante derby dell'Appennino!

Per la Fiorentina è l`ultima chiamata, per il Bologna il ritorno in campo dopo lo straordinario trionfo in Coppa Italia. Il derby dell`Appennino. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fiorentina Bologna: dove vederla, orario e probabili formazioni

Secondo calcionews24.com: Allo Stadio Franchi andrà in scena la sfida di Serie A Fiorentina Bologna: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Franchi di Firenze si giocherà la gara valev ...

Monza Empoli: dove vederla, orario e probabili formazioni

Segnala calcionews24.com: All’U Power Stadium andrà in scena la sfida di Serie A Fiorentina Bologna: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’U Power Stadium di Monza si giocherà la gara valevol ...

Venezia-Fiorentina: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro

Come scrive msn.com: Il Venezia dopo la vittoria dell'Empoli e il pareggio del Lecce, deve assolutamente vincere per sperare ancora nella salvezza. I lagunari si trovano a ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Juventus Fiorentina Dove vederla

La Juventus ospiterà la Fiorentina martedì sera nell'ambito della 14° giornata di Serie A.. Dopo una bella vittoria per 4-0 a Parma, la Juventus ricomincia la sua corsa scudetto dalla Fiorentina martedì sera 22 dicembre.