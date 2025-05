Fiorello irritato nuova trasmissione su Radio2 a rischio | ecco perché

Fiorello è sul piede di guerra e la sua nuova trasmissione su Radio2 rischia di non decollare. A farlo irritare, la fuga di notizie sul suo atteso format. Secondo LaPresse, lo showman si sarebbe ritirato in una fase di riflessione, mettendo in discussione il progetto e la sua partecipazione. Cosa accadrà ora?

Fiorello è sempre più irritato e rischia di saltare la sua nuova trasmissione su Radio2. Secondo quanto apprende LaPresse lo showman è sempre più contrariato per la fuga di notizie degli ultimi giorni circa un suo nuovo format su Rai Radio 2. Al momento Fiorello si sarebbe ritirato in riflessione, tanto da far saltare, in occasione del suo 65esimo compleanno, la sua presenza oggi sulla stessa emittente, inizialmente prevista per le 13.40. Fiorello si è riservato di sciogliere le riserve nei prossimi giorni. Le prime indiscrezioni secondo cui Fiorello avrebbe fatto nella giornata di oggi un’incursione su Radio2 per festeggiare i suoi 65 anni sono circolate nei giorni scorsi. Con lui ci sarebbe stato anche Fabrizio Biggio, per ricreare una coppia che ha raccolto il grande consenso del pubblico. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fiorello irritato, nuova trasmissione su Radio2 a rischio: ecco perché

