Fiorello compie 65 anni I problemi con la droga il tumore e la morte del padre | Mi sentivo un duro ma ero un pupazzo Il suo ricordo mi ha aiutato

Rosario Tindaro Fiorello, icona della televisione italiana, compie 65 anni. La sua vita, segnata da sfide come la lotta contro la droga, il tumore e la perdita del padre, ha forgiato un artista straordinario. Un "duro" che, nonostante le avversitĂ , continua a reinventarsi, portando un sorriso a milioni di italiani.

Rosario Tindaro Fiorello, comunemente conosciuto come Fiorello, spegne 65 candeline. A renderlo unico, il suo talento camaleontico: un artista capace di reinventarsi mille volte, senza mai. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Fiorello compie 65 anni. I problemi con la droga, il tumore e la morte del padre: «Mi sentivo un duro, ma ero un pupazzo. Il suo ricordo mi ha aiutato»

Se ne parla anche su altri siti

Fiorello e i problemi con la droga: “Tiravo su e mi sentivo duro”/ “La cocaina ti prende in giro”

Secondo ilsussidiario.net: Fiorello compie 65 anni, uno degli showman italiani più amati di sempre si guarda indietro e ripercorre una vita che gli ha regalato tanto, ma che lo ha anche fatto scivolare nel baratro. In passato i ...

Fiorello pronto a tornare in tv: gli indizi sul nuovo programma dello showman

Da msn.com: Fiorello pronto al ritorno in Rai? Il 16 maggio, giorno del suo compleanno, potrebbe arrivare l'annuncio su Radio 2.

Fiorello potrebbe tornare in Rai a condurre un programma: l’indiscrezione

Secondo dilei.it: L’idea di riascoltare la sua voce su Rai Radio2, a quasi un anno dall’ultima volta ... fino al 16 maggio per scoprire se Fiorello spegnerà 65 candeline in diretta, regalando a tutti un ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Microsoft Windows oggi compie 35 anni

Windows, il sistema operativo per PC pi? diffuso al mondo, compie 35 anni. Infatti,? stato lanciato il 20 novembre 1985.