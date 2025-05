Fiorella Mannoia in concerto a Baia Domizia il 13 agosto

Fiorella Mannoia infiammerà Baia Domizia con un concerto imperdibile il 13 agosto. Dopo il successo della tour "Fiorella Sinfonica-Live con orchestra", la rinomata artista torna sul palco per un'estate di magia musicale, con tappe nelle più suggestive arene all’aperto. Un evento da non perdere per tutti i suoi fan!

A pochi giorni dalla fine della reprise primaverile di “Fiorella Sinfonica-Live con orchestra” in tutti i maggiori teatri italiani, Fiorella Mannoia annuncia una nuova imperdibile data nel tour estivo che a partire da luglio, farà tappa in tutte le più belle arene all’aperto: oltre agli. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Fiorella Mannoia in concerto a Baia Domizia il 13 agosto

